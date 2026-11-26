Також політики обговорили збільшення оборонних витрат та інвестицій у промисловість США та НАТО.

Президент США Дональд Трамп зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у резиденції американського лідера Мар-а-Лаго у штаті Флорида 25 листопада.

Як йдеться у спільній заяві, політики закликали Росію утриматися від розширення війни.

Зазначається, що зустріч була «чудовою» та «змістовною».

«Основними темами стали війна між Росією та Україною, конфлікт в Ірані, а також усі рекордні досягнення, яких ми спільно досягли на самітах у Гаазі та Анкарі. Ми також обговорили важливість того, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно або ненавмисно призводять до розширення війни, а також необхідність якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання», – йдеться у релізі.

Насамкінець Рютте і Трамп говорили про важливість подальшого збільшення оборонних витрат та інвестицій у промисловість як у Сполучених Штатах, так і в країнах НАТО.