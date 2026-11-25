Ними стали генерал-лейтенант Євген Мойсюк та Герой України Валерій Пройда.

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Кабмін призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та Героя України Валерія Пойду заступниками Міністра оборони України.

Про це повідомили в Міноборони.

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Євген Мойсюк відповідатиме на посаді за декілька ключових напрямів, серед яких:

стратегічний розвиток спроможностей Сил оборони. Зокрема, для оперативного узгодження пріоритетів заступник Міністра координуватиме взаємодію Міноборони з Верховною Радою та урядом.

підготовка території держави до оборони: координація роботи з регіонами для посилення їхньої готовності до відбиття збройної агресії.

Євген Мойсюк вже працював на посадах заступника Головнокомандувача ЗСУ та заступника Міністра оборони.

" Безпосередньо командував військами та їх забезпеченням. Керував розробкою нормативних актів, системи рекрутингу, мобілізації та військової освіти, побудовою моделі військової кар’єри та війська майбутнього", - зазначили в Міноборони.

Валерій Пойда відповідатиме за розвиток оборонних інновацій та центрів компетенцій у структурі Міноборони.

"Головне завдання — скоротити шлях від запиту військових до впровадження технологій на фронті. Для цього необхідно посилити взаємодію між бойовими підрозділами, розробниками та структурами Міністерства", - заявили в Міноборони.

Там зазначили, що Валерій Пойда має значний досвід у протиповітряній обороні. Під час повномасштабного вторгнення він захищав українське небо на різних напрямках фронту. 2026 року Пойді присвоєно звання Героя України.