Керівник антикорупційної прокуратури стверджує, що про викриття повідомляють тоді, коли зібрали докази.

Голова САП Олександр Клименко прокоментував закиди про те, що антикорупційні органи нібито спеціально публікують інформацію про розслідування напередодні переговорів, аби зашкодити позиції України. В інтерв'ю УП він сказав, що переговори фактично відбуваються протягом усього цього року.

Якщо посунути заяви про викриття на десять днів уперед чи назад, то «це буде або до якоїсь зустрічі, або після якоїсь зустрічі в будь-якому випадку». Клименко стверджує, що немає жодної прив'язки до політичних подій.

«Ми керуємося виключно законом. Якщо зібрали достатню кількість доказів – реалізовуємо провадження, повідомляємо про підозру, звертаємося до суду про обрання запобіжного заходу й не прив'язуємося до будь-яких подій», – сказав він.

Клименко запевнив, що НАБУ і САП є аполітичними.