Голова САП Олександр Клименко прокоментував закиди про те, що антикорупційні органи нібито спеціально публікують інформацію про розслідування напередодні переговорів, аби зашкодити позиції України. В інтерв'ю УП він сказав, що переговори фактично відбуваються протягом усього цього року.
Якщо посунути заяви про викриття на десять днів уперед чи назад, то «це буде або до якоїсь зустрічі, або після якоїсь зустрічі в будь-якому випадку». Клименко стверджує, що немає жодної прив'язки до політичних подій.
«Ми керуємося виключно законом. Якщо зібрали достатню кількість доказів – реалізовуємо провадження, повідомляємо про підозру, звертаємося до суду про обрання запобіжного заходу й не прив'язуємося до будь-яких подій», – сказав він.
Клименко запевнив, що НАБУ і САП є аполітичними.
- У листопаді минулого року представники США привезли до Києва «мирний план», значна частина якого суперечила інтересам України. Україна у зв'язку з цим активізувала дипломатичні зусилля, і зрештою відновилися прямі переговори з Росією за посередництва США. За кілька тижнів до цього НАБУ і САП здійснили гучне викриття корупції в «Енергоатомі» й уряді, також відоме як справа «Мідас». Критики антикорупціонерів намагалися пов'язати заяву про розслідування саме в ці дні з нібито впливом США на НАБУ і САП.
- Цьогорічне розслідування «Карфаген» про злочинні угруповання, в участі у яких підозрюють окремих представників Офісу генпрокурора, СБУ і Нацполіції, реалізовували в два етапи. Перший відбувся у вересні, другий – в листопаді, і він припав на тиждень, коли Україна, США і Росія мали нові перемовини. Це дало можливість критикам антикорупціонерів наполягати на заявах про нібито зв'язок між цими подіями.