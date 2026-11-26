Бюджетний пакет на 2028–2034 роки може становити від 1% до 1,2% валового національного доходу блоку.

Лідери ЄС в четвер намагатимуться узгодити довгостроковий бюджет на 2028–2034 роки та домовитися про нову позику Україні обсягом 45 млрд євро (49,4 млрд доларів), пише АР.

Переговори відбуваються на тлі суттєвих розбіжностей між країнами щодо розподілу коштів. Президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонував скоротити початковий бюджетний план Єврокомісії приблизно на 10%. Загальний бюджетний пакет може становити 1–1,2% валового національного доходу ЄС.

Країни-члени поділилися на кілька таборів. Німеччина, Австрія, Нідерланди та Швеція, які є найбільшими чистими донорами бюджету, виступають проти збільшення внесків і вимагають скорочення витрат. Натомість Франція, Італія та інші «друзі згуртованості» захищають фінансування фермерів та інфраструктурних проєктів у бідніших країнах ЄС. На ці напрями припадає близько двох третин бюджету. Водночас більшість держав хочуть спрямувати більше коштів на підтримку України, оборону та збереження конкурентоспроможності Європи.

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Українське питання стало одним із ключових у переговорах. Бюджетний план передбачає виділення Україні 100 млрд євро протягом семи років, а окремо лідери мають погодити нову позику на 45 млрд євро. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погрожував заблокувати бюджетну угоду, якщо всі країни ЄС без винятку не візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну. Водночас Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина виступають проти використання коштів для військової допомоги Києву.

Єврокомісія планує залучити кошти для нової позики на ринках капіталу: 20 млрд євро мають спрямувати на підтримку української економіки, ще 25 млрд - на потреби Збройних сил. Фінансовий тиск на Україну посилюють російські атаки на енергетичну й цивільну інфраструктуру та перебої в чорноморській торгівлі.

Домовитися щодо бюджету під час нинішнього саміту може не вдатися. Дипломати ЄС вважають імовірнішим досягнення угоди наступного місяця. Якщо її не буде до кінця грудня, фінансування не припиниться: країни матимуть ще рік для ухвалення необхідного законодавства. Однак бюджет мають затвердити всі 27 держав-членів та Європейський парламент, щоб кошти почали надходити із січня 2028 року.

18 листопада Єврокомісія представила новий механізм підтримки нашої держави на 45 млрд євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі 27 країн ЄС підтримають ініціативу, попри розбіжності щодо використання коштів.

Механізм фінансування буде таким самим, як той, що використали торік для забезпечення вже погодженого кредиту Україні на €90 млрд. Ці кошти мали покрити фінансові потреби України на цей і наступний роки. Однак посилення руйнувань унаслідок російських атак збільшило дефіцит фінансування Києва.

Законодавчу пропозицію ще мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС.

Словаччина заявила, що відмовиться фінансувати додаткову допомогу Україні у 2027 році. Тоді йшлося про необхідність покрити дефіцит українського фінансування в розмірі 70 мільярдів євро.

Тепер прем’єр Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні нового кредиту Євросоюзу для України на 45 млрд євро.