Лікарі намагались врятувати 70-річного чоловіка, проте, на жаль, цього не вдалось зробити.

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В Одесі внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що внаслідок російського удару по Одесі та передмістю загинув 70-річний чоловік.

Лікарі намагалися врятувати його, але травми виявилися несумісними з життям.

Пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури та територія приватного домоволодіння. На місцях працюють екстрені й комунальні служби, вони ліквідовують наслідки атаки.