В Одесі внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що внаслідок російського удару по Одесі та передмістю загинув 70-річний чоловік.
Лікарі намагалися врятувати його, але травми виявилися несумісними з життям.
Пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури та територія приватного домоволодіння. На місцях працюють екстрені й комунальні служби, вони ліквідовують наслідки атаки.
- Ввечері 25 листопада російські війська також били по Одесі. Внаслідок удару були частково зруйновані двоповерховий житловий будинок і прибудова, спалахнули пожежі в будинку та гаражі, пошкоджені два легкові автомобілі. Рятувальники загасили вогонь, попри повторні сигнали повітряної тривоги. Загиблих і постраждалих не було.
- Раніше цього дня російські війська масовано атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. В Одесі пошкоджений житловий комплекс, уламкові поранення дістали троє людей. У передмісті постраждали логістичне підприємство й виробництво паперової продукції. Через атаку частина споживачів у Пересипському та Приморському районах залишилася без світла, критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.