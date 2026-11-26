Удари були по семи областях та столиці.

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У ніч на 26 листопада російська армія атакувала об'єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки. Удари були по Києву та семи областях. Відомо про щонайменше десять постраждалих, повідомив український премʼєр-міністр Сергій Корецький.

На Дніпропетровщині ворог кілька разів за ніч атакував об'єкти водоканалу.

«Це свідомий терористичний удар, мета якого — залишити людей без води. У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торговельні центри», – написав глава уряду.

У Запоріжжі під ударом були теплові мережі, на промисловому підприємстві пошкоджено водогін. У Харкові дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, у Києві був ракетний удар по цивільній інфраструктурі.

У морі поблизу Одеси росіяни атакували два іноземні цивільні судна, які везли понад 100 тисяч тонн зерна.