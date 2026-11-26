Російська армія атакувала сьогодні промислове підприємство у Кривому Розі.
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Окупанти вдарили по підприємству двома реактивними безпілотниками.
Відповідні служби розпочали аварійно-рятувальну операцію.
- Учора ввечері війська РФ завдали удару по Кривому Розі та околицях. Під атакою були об'єкти інфраструктури.
- Увечері 20 листопада унаслідок удару по Кривому Розі загинули дівчина – медик екстреної допомоги та 7-річний хлопчик. Поранені 58 людей, серед них є шість дітей. Унаслідок удару пошкоджені будинки, офіси та цивільна інфраструктура міста.