Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Російська армія атакувала сьогодні промислове підприємство у Кривому Розі.

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