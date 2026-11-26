Нічні повітряні атаки , 167 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, атаки на енергетику.

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Четверо слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Запорізької області загинули через російський удар. У момент атаки вони разом були на службі.

Про загибель колег повідомив начальник обласної поліції Артем Кисько. Троє правоохоронців померли на місці, а за життя їхнього керівника лікарі боролися понад добу. Наступного дня він помер.

Загинули 40-річний підполковник поліції Руслан Сіроух, 36-річна майор Катерина Рєзнікова, 32-річна капітан Оксана Рисей та 38-річний капітан Євген Смиков.

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Більше про загиблих – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Найбільше - на Покровському напрямку (21).

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 11 атак у районах населених пунктів Лиман, Зарічне та Діброва.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2319 солдатів, 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 засоби ППО та іншу техніку. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 645 899 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

На світанку 26 листопада російська армія атакувала дронами Харків. Було влучання у багатоповерхівку. Станом на 07:14 повідомляли про двох загиблих.

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За даними ДСНС, у Новобаварському районі через ворожий удар в 16-поверховому житловому будинку виникла пожежа у квартирі.

У Холодногірському районі внаслідок влучань пошкоджені будівля лікарні, спортивний заклад, торговельні об’єкти, АЗС, приватні житлові будинки та автомобілі. Як повідомили у Комітеті молоді і спорту ВРУ, пошкоджень зазнав Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи.

Російська армія вранці 26 листопада вдарила по будівлі одного з закладів вищої освіти в Київському районі Харкова. Є дані про загибель 86-річної жінки та поранення шести людей. Ще в однієї людини – гостра реакція на стрес.

За оновленими даними, кількість постраждалих унаслідок удару балістикою по Києву зросла до семи.

Вранці ДСНС повідомила, що з місць ударів врятували чотирьох людей, зокрема двох дітей.

У ніч на 26 листопада, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/«Циркон»/С-400 із Брянської та Курської областей, а також 113 ударними БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами. Ними била з напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерова і окупованих Донецька і Криму.

Зафіксовано влучання на 20 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів», – розповіли військові.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Північна Корея тимчасово обмежила військову підтримку Росії після того, як заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність Москви сприяти деескалації між Сеулом і Пхеньяном.

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За даними ГУР, Північна Корея вважає такі заяви несумісними з характером союзницьких домовленостей із Росією. Наприкінці жовтня глава МЗС КНДР Чхве Сон Хі зажадала від Москви пояснити її політику щодо Південної Кореї. Рішення призупинити військову підтримку, як стверджує українська розвідка, особисто ухвалив Кім Чен Ин.

Обмеження стосуються використання російськими військово-транспортними літаками повітряного простору КНДР, а також постачання ракет KN-23 і нової партії артилерійських боєприпасів.

Найбільший з часу початку повномасштабної війни обмін полоненими між Росією та Україною, погоджений під час переговорного процесу, має відбутися незабаром - ще до різдвяно-новорічних свят, розповів у інтерв’ю зять президента США Дональда Трампа, учасник переговорної групи від Америки Джаред Кушнер.

За словами бізнесмена, здійснення великого гуманітарного обміну полоненими було головним завданням тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Кушнер анонсував повернення додому до своїх родин "тисяч людей".

У цьому ж інтерв'ю зять Трампа розкритикував Україну за напад на резиденцію Путіна у 2025 році, який нібито загальмував переговори. Також Кушнер висловив незадоволення рівнем гарантій безпеки, який вимагають у Києві, вважаючи його надмірним.

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