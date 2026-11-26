Йдеться, зокрема, про будинок і земельну ділянку у центрі Рівного, а також катер та вантажівку.

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Верховний Суд підтвердив законність конфіскації активів, якими користується колишній голова Млинівської селищної ради в Рівненській області Дмитро Левицький.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішень судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суд. ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, якими користується Левицький, на суму майже 5,8 мільйонів гривень.

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Мова йде про:

житловий будинок площею 230 кв. м та земельну ділянку площею 831 кв. м, що розташовані в центральній частині Рівного, на суму майже 4,2 млн грн, які наприкінці 2019 року придбала теща посадовця;

катер вартістю майже 1 млн грн, земельну ділянку площею 0,25 га та спеціальний вантажний автомобіль, які набула у власність сім'я посадовця у 2023 році.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні касаційної скарги відповідачів.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Додамо, перевірку цієї інформації розпочали на основі матеріалів обласного управління Національної поліції на Рівненщині, а позов подано на підставі матеріалів НАЗК.