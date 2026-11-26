По аеродрому, де базуються Су-34, вдарили ракетами "Нептун".

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У ніч на 26 листопада українські військові завдали ударів по аеродрому "Мариновка" у Волгоградській області та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Субханкулово" в Башкортостані.

Про це повідомили Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ.

По аеродрому вдарили ракетами "Нептун". Там базуються літаки Су-34, які російські війська використовують для ударів керованими авіабомбами по українських містах і позиціях Сил оборони.

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За даними Міноборони, на "Мариновці" також дислокуються розвідувальні Су-24МР. Результати удару та масштаби пошкоджень інфраструктури уточнюють.

На станції "Субханкулово", що належить "Транснєфті", зафіксували влучання та пожежу. Генштаб підтвердив ураження одного резервуара, а Міноборони повідомило про пошкодження резервуарів із дизельним пальним і сирою нафтою.

Через станцію щороку проходить до 90 млн тонн вуглеводнів; вона розташована на стику Башкортостану й Татарстану, приблизно за 1200 км від лінії бойового зіткнення.