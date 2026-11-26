Російські НПЗ переробляють 2,6-2,7 млн барелів нафти на добу. Це приблизно вдвічі менше, ніж 30 жовтня, і нижче за мінімальні показники попередніх хвиль атак на нафтопереробні заводи цього року.

Такі оцінки навела дослідницька компанія Rystad Energy, пише Bloomberg.

Аналітики пов’язують падіння обсягів із майже щоденними ударами України по російських підприємствах, які виробляють пальне. За підрахунками медіа, від кінця жовтня Україна атакувала щонайменше 18 НПЗ.

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Водночас не всі потужності уражених заводів могли зупинитися: частина продовжила роботу на знижених обсягах або швидко відновила її.

Скорочення переробки посилює тиск на внутрішній паливний ринок Росії, де дефіцит фіксували ще з літа. Президент РФ Володимир Путін назвав ситуацію на ринку нафтопродуктів складною та пообіцяв відповісти на удари. Влада обмежувала експорт бензину й авіапального, імпортувала пальне та перерозподіляла його між регіонами.

Вплив атак уже помітний на автозаправках: за даними Росстату, з 17 до 23 листопада середні роздрібні ціни на бензин зросли на 0,5%. Це найбільше тижневе зростання від початку вересня.

Оцінка Rystad ґрунтується на даних про постачання нафти, рух танкерів, супутникових знімках і свідченнях представників галузі. Вона ще не враховує наслідків ударів по двох НПЗ у Самарській області 25 листопада. Через засекречення Росією більшості даних про нафтову галузь незалежно оцінити масштаби пошкоджень складно.