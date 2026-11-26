Бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

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Детективи забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі

У Волинській області викрили схему продажу понад 30 таунхаусів у передмісті Луцька під виглядом земельних ділянок.

Про це йдеться у пресрелізі Бюро економічної безпеки забезпеки.

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Слідчі відомства встановили, що у 2021–2024 роках забудовник продавав земельні ділянки в котеджних містечках Луцького району, на яких уже зводили таунхауси. На момент продажу будинки були на різних стадіях будівництва.

У нотаріально посвідчених договорах купівлі-продажу забудовник зазначав лише вартість землі, тож суми, отримані за таунхауси, у договорах не відображалися.

Унаслідок цього бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

“В ході досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі”, – зазначили у Бюро.

Забудовнику повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України). Справа скерована до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Волинська обласна прокуратура.