У Волинській області викрили схему продажу понад 30 таунхаусів у передмісті Луцька під виглядом земельних ділянок.
Про це йдеться у пресрелізі Бюро економічної безпеки забезпеки.
Слідчі відомства встановили, що у 2021–2024 роках забудовник продавав земельні ділянки в котеджних містечках Луцького району, на яких уже зводили таунхауси. На момент продажу будинки були на різних стадіях будівництва.
У нотаріально посвідчених договорах купівлі-продажу забудовник зазначав лише вартість землі, тож суми, отримані за таунхауси, у договорах не відображалися.
Унаслідок цього бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
“В ході досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі”, – зазначили у Бюро.
Забудовнику повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України). Справа скерована до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Волинська обласна прокуратура.
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