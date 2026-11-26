Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонської області росіянами загинув чоловік, повідомили у Херсонській ОВА.
Через атаку російського безпілотника загинув житель селища Комишани. Наразі відповідні служби встановлюють особу та вік загиблого.
Опівночі через російський артилерійський обстріл Корабельного району Херсона постраждала жінка.
У момент ворожого удару 53-річна херсонка перебувала вдома. Вона отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували безпілотником чоловіка у Комишанах.
У 58-річного місцевого жителя, який самостійно звернувся до лікарні, діагностували вибухову травму, уламкові поранення та переломи кісток кінцівок.
Близько 10:00 російські загарбники атакували безпілотником чоловіка в селищі Зимівник. 69-річний місцевий житель дістав вибухову травму та уламкові поранення руки. Потерпілий самостійно звернувся до медичного закладу.
Поранені отримали необхідну медичну допомогу.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами, із авіації та артилерії. Загинула людина, ще одна – поранена. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок.