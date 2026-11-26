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Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонської області росіянами загинув чоловік, повідомили у Херсонській ОВА.

Через атаку російського безпілотника загинув житель селища Комишани. Наразі відповідні служби встановлюють особу та вік загиблого.

Опівночі через російський артилерійський обстріл Корабельного району Херсона постраждала жінка.

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У момент ворожого удару 53-річна херсонка перебувала вдома. Вона отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували безпілотником чоловіка у Комишанах.

У 58-річного місцевого жителя, який самостійно звернувся до лікарні, діагностували вибухову травму, уламкові поранення та переломи кісток кінцівок.

Близько 10:00 російські загарбники атакували безпілотником чоловіка в селищі Зимівник. 69-річний місцевий житель дістав вибухову травму та уламкові поранення руки. Потерпілий самостійно звернувся до медичного закладу.

Поранені отримали необхідну медичну допомогу.