Російський безпілотник атакував головний корпус Харківського авіаційного інституту. Удар припав на університетський музей, розташований на третьому поверсі. Пожежа виникла одразу на двох поверхах будівлі.
Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.
Четверо працівників ХАІ постраждали. Усіх доправили до лікарні. Загиблих в університеті немає.
"Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати", – написав міністр.
Команда університету оцінює пошкодження та підраховує збитки. Міністерство освіти підтримує зв’язок із керівництвом інституту.
- Від ранку 26 листопада російські війська неодноразово атакували Харків. Унаслідок ударів загинули троє людей: 86-річна жінка в Київському районі та подружжя віком 37 і 38 років у Новобаварському. Ще восьмеро людей дістали поранення, двоє зазнали гострої реакції на стрес. Удари були по кількох районах міста, зокрема пошкоджено приватний будинок і головний корпус ХАІ.