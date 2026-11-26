Пожежа виникла одразу на двох поверхах будівлі.

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Російський безпілотник атакував головний корпус Харківського авіаційного інституту. Удар припав на університетський музей, розташований на третьому поверсі. Пожежа виникла одразу на двох поверхах будівлі.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Четверо працівників ХАІ постраждали. Усіх доправили до лікарні. Загиблих в університеті немає.

"Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати", – написав міністр.

Команда університету оцінює пошкодження та підраховує збитки. Міністерство освіти підтримує зв’язок із керівництвом інституту.

Фото: Андрій Бутенко

Фото: Андрій Бутенко

Фото: Андрій Бутенко

Фото: Андрій Бутенко

Фото: Андрій Бутенко

Фото: Андрій Бутенко