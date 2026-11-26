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Група компаній "БЛУМІ", якій належать бренди "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper" і "Helper Professional" зупиняє виробництво в Україні.

Про це повідомила "Сніжна Панда" у Facebook.

У компанії заявили, що російські удари знищили виробничі приміщення та обладнання. Під час п’ятої атаки на підприємство, яка сталася напередодні, люди не постраждали.

Виробниче обладнання, за словами пресслужби "Сніжної Панди", відновити неможливо.

Підприємство в Одеській області неодноразово зазнавало російських ударів. Після атаки 1 липня була знищена частина виробничо-складських приміщень і спалахнула пожежа.

22 вересня російські військові знову вдарили по комплексу, повністю знищивши склад. Після першої атаки компанії знадобився час на відновлення, а частина її продукції тимчасово зникла з магазинів.