Найбільше рекомендованих медіа представлено в Києві та області, а також у Волинській та Одеській областях.

Інтернет--видання "Лівий берег" (LB.ua) увійшло до Мапи рекомендованих медіа від Інституту масової інформації та "Детектор медіа". Це - онлайн-карта, на якій зібрані журналістські проєкти з усієї країни, які найкраще відповідають стандартам журналістики.

Про це повідомляється на сайті ІМІ.

Загалом за результатами другого півріччя 2026 року до інтерактивної Мапи рекомендованих медіа увійшли 317 редакцій з усіх регіонів. Це на 12 медіа більше, ніж у першому півріччі. Із мапою докладніше можна ознайомитися на сайті.

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"За результатами другого півріччя 2026 року Мапа включила 258 онлайн-медіа, девʼять регіональних центрів журналістських розслідувань, 23 радіо та 27 телеканалів", - йдеться в повідомленні.

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За три роки з початку свого існування Мапа збільшилася більше ніж удвічі, з 147 до 317 медіа, і охоплює наразі всі області України, включно з окупованим Кримом.

Найбільше рекомендованих медіа представлено в Києві та Київській області – 39, Волинська область – 32, Одеська область – 20.

Далі йдуть:

Сумська область – 19;

Донецька, Львівська і Харківська області – по 16;

Рівненська область – 13;

Закарпатська, Запорізька і Херсонська області – по 12;

Полтавська і Чернігівська області – по 11;

Кіровоградська і Чернівецька області – по 10;

Дніпропетровська, Луганська і Миколаївська області – по 9;

Вінницька і Хмельницька області – по 8;

Івано-Франківська область – 6;

Житомирська, Черкаська області й АР Крим – по 5;

Тернопільська область – 4.

"Мапа рекомендованих медіа – це інтерактивний інструмент, який допомагає аудиторії, громадським організаціям, міжнародним партнерам, рекламодавцям та донорам знаходити медіа, що працюють за журналістськими стандартами, дотримуються прозорості та мають важливу роль у своїх громадах", - зазначили в ІМІ.

Нагадаємо, що цього року видання LB.ua також увійшло до переліку незалежних медіа, які отримають підтримку в межах масштабного проєкту "Розвиток політичної журналістики для побудови здорової демократичної екосистеми в Україні".

Минулого року LB.ua також потрапив на Мапу рекомендованих медіа, а загалом до переліку увійшли 253 медіа.