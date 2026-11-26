Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна російській агентці, яка планувала влаштувати теракт у Житомирі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ викрила зловмисницю у квітні цього року. Жінка намагалася підірвати адміністративну будівлю одного з підрозділів ЗСУ в обласному центрі за допомогою саморобної бомби.

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Для цього зловмисниця виготовила вибухівку, яку збиралася замаскувати під посилку й доставити до військового об’єкта під виглядом поштового кур’єра. Після цього вона мала подати сигнал російським спецслужбістам для дистанційного підриву.

Співробітники СБУ і карного розшуку Нацполіції затримали фігурантку на випередження, коли вона вже підготувала саморобний вибуховий пристрій і придбала уніформу одного з поштових операторів.

Слідство з’ясувало, що завдання виконувала наркозалежна жителька Ізмаїла Одеської області. До поля зору російських спецслужб вона потрапила, коли шукала в телеграм-каналах гроші «на дозу». Після вербування жінка підтримувала зв’язок одночасно з двома кураторами.

Для підготовки теракту куратори відрядили її до Житомира. Там вона орендувала квартиру й за інструкціями з Росії придбала складники для вибухівки. Готовий пристрій жінка підсилила металевими гайками й болтами, а для активації вибуху приєднала до нього мобільний телефон.

Під час обшуку в орендованій оселі правоохоронці вилучили хімічні складники й компоненти для виготовлення вибухівки, уніформу поштового кур’єра і смартфон із доказами співпраці з росіянами.