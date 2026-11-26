Софія хоче зосередитись на цивільній допомозі через велику болгарську діаспору в Україні.

Болгарія підтримає невійськову частину запропонованого Євросоюзом кредиту Україні на 45 млрд євро.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радев перед самітом ЄС у Брюсселі, пише Reuters.

"Болгарія візьме участь у кредиті на 20 мільярдів для невійськової підтримки України", – сказав Радев.

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Він додав, що Софія хоче зосередитися на цій допомозі, зокрема через численну болгарську громаду в Україні. Єврокомісія пропонує спрямувати до 25 млрд євро на військову допомогу Україні та до 20 млрд євро на інші потреби.

"Жодних грошей від Болгарії на зброю", – наголосив прем’єр.

Контекст

Лідери ЄС 26 листопада обговорюють довгостроковий бюджет на 2028-2034 роки та окрему позику Україні на 45 млрд євро. Переговори ускладнюють розбіжності щодо витрат: Німеччина, Австрія, Нідерланди та Швеція наполягають на скороченні бюджету, тоді як Франція, Італія та інші країни захищають фінансування фермерів і інфраструктурних проєктів.

Водночас більшість держав підтримує збільшення видатків на Україну, оборону та конкурентоспроможність Європи.За планом Єврокомісії, протягом семи років Україна має отримати 100 млрд євро з бюджету ЄС. Окрему позику на 45 млрд євро пропонують профінансувати коштом запозичень на ринках капіталу: 20 млрд спрямують на підтримку української економіки, ще 25 млрд – на потреби ЗСУ.

Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина виступають проти використання позики для військової допомоги. Угоду щодо бюджету під час нинішнього саміту можуть не узгодити. За оцінками дипломатів ЄС, домовленості ймовірніше досягнуть наступного місяця. Для затвердження бюджету потрібна згода всіх 27 країн-членів і Європарламенту.