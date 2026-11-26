Для цього дитина повинна мати активний рахунок у межах програми Trump Account. Загальна вартість акцій за ціною закриття торгів може сягнути майже 18 млрд доларів.

Ілон Маск і SpaceX подарують по дві акції компанії кожній дитині у США, яка має активний рахунок у межах програми Trump Account. Загальна вартість акцій за ціною закриття торгів може сягнути майже 18 млрд доларів.

Про це пише The Guardian.

SpaceX передасть кожній дитині одну нову акцію класу A, а Маск додасть ще одну зі своїх. Акції компанії мають переказати наступного місяця. Власну частку Маск зможе передати після завершення періоду блокування акцій у червні наступного року.

Програма Trump Account має надати американцям віком до 18 років можливість інвестувати в акції та накопичувати капітал. За даними Білого дому, минулого місяця в межах програми відкрили майже 70 мільйонів рахунків.

SpaceX поки не уточнила, чи будуть особисті пожертви Маска також прив’язані до цих рахунків. У жовтні президентка SpaceX Гвінн Шотвелл і її чоловік пообіцяли передати акції компанії понад двом мільйонам дітей у межах цієї програми. Тоді ж Маск заявив, що планує подарувати акцію кожній дитині в Америці.

Контекст

Обіцянка з’явилася на тлі дискусій про те, як технологічні компанії мають ділитися прибутками від розвитку штучного інтелекту. Зокрема, Anthropic оголосила про намір спрямувати 5% своїх акцій до фонду суспільного блага. За поточною оцінкою, цей пакет коштує близько 54 млрд доларів.