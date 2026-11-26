У США суд заборонив Федеральній комісії зі зв’язку (FCC) продовжувати вживати заходів, що загрожують ліцензії телемережі ABC на мовлення.

Про це повідомляє DW.

У квітні голова FCC Брендан Карр розпорядився провести достроковий перегляд ліцензій восьми станцій ABC, хоча термін дії цих ліцензій спливав лише у 2028 році.

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Компанія ABC подала позов, стверджуючи, що цей крок був помстою за трансляцію контенту, який розгнівав президента Дональда Трампа.

Вчора окружна суддя США Лорен Алі-Хан заявила, що голова FCC, схоже, діяв, керуючись риторикою Трампа – фактично виконуючи його вказівки.

“Тут немає жодних сумнівів. Ніхто не заперечує, що Комісія має право забезпечувати дотримання закону у спосіб, який вважає за доцільне. Проте відповідачі не можуть використовувати це як привід для помсти чи покарання позивачів та інших власників ліцензій на мовлення за висловлювання, які їм не до вподоби”, – написала суддя у своєму рішенні.

Розпорядження Карра переглянути ліцензії ABC з’явилося наступного дня після того, як Трамп закликав телемережу звільнити ведучого вечірнього шоу Джиммі Кіммела через один із його жартів. Під тиском з боку Білого дому шоу Кіммела було знято з ефіру на шість днів.

Тим часом речник Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) заявив, що це рішення є "неправильним як щодо фактів, так і щодо права – про що чітко свідчить обов’язковий для застосування прецедент Верховного суду". За його словами, відомство й надалі використовуватимемо свої “законні повноваження, щоб притягати мовників до відповідальності за виконання ними зобов’язань в інтересах громадськості”.