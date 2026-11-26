Іракський суд у четвер засудив вісьмох громадян Франції до довічного ув'язнення за приєднання до джихадистського терористичного угруповання “Ісламська держава”, повідомляє France24.

Ще двох французьких обвинувачених засудили до 15 років позбавлення волі за аналогічними звинуваченнями. Окрім того, 10 особам винесення вироків перенесли.

Видання зазначає, що Багдад продовжує переслідувати тисячі можливих джихадистів. У 2014 році бойовики “Ісламської держави” стрімко поширили свій контроль на території Сирії та Іраку, влаштовуючи масові вбивства й примушуючи жінок і дівчат до сексуального рабства. Тим часом численні прихильники угруповання прибували з Європи та інших країн, щоб приєднатися до його лав.

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В іракські в'язниці, які вже переповнені підозрюваними у причетності до дій ІДІЛ, нещодавно перевели із сусідньої Сирії ще тисячі ув'язнених.

10 осіб, які отримали вироки у четвер, є серед 47 громадян Франції, яких судять в Іраку з вересня – після переведення з Сирії минулого року. Суд уже засудив 15 осіб із цієї групи до довічного ув’язнення, тоді як одна особа отримала 15 років позбавлення волі.

Під судом перебуває тисячі людей

Франція повернула на батьківщину сотні членів сімей джихадистів, проте відмовилася забирати більшість чоловіків, звинувачених у причетності до діяльності терористичних угруповань.

Під час допитів багато обвинувачених заявляли, що бували лише в Сирії, і не розуміли, чому постали перед судом в Іраку. Зазначимо, Ірак притягає їх до відповідальності згідно зі своїм антитерористичним законодавством за приєднання до “Ісламської держави” (ІД) – незалежно від того, чи діяли вони в Іраку, чи в Сирії.

У 2017 році Ірак за підтримки очолюваних США сил оголосив про перемогу над ІД, а через два роки курдські формування, що користувалися підтримкою Вашингтона, розгромили це угруповання в сусідній Сирії.

Однак Багдад досі стикається з наслідками діяльності угруповання: продовжують знаходити масові поховання, а численні свідчення про звірства бойовиків ІДІЛ досі не розслідувані.

Протягом багатьох років іракські суди винесли сотні вироків – від довічного ув’язнення до смертної кари – особам, визнаним винними в терористичних злочинах, зокрема й іноземним бойовикам. Водночас деякі правозахисні організації розкритикували ці судові процеси, назвавши їх поспішними та такими, що не відповідають нормам належного правосуддя.