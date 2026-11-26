Загинув один член екіпажу, ще 16 моряків вдалось врятувати.

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Судно Med Emre із приблизно 7 тисячами тонн дизельного пального затонуло вночі біля Ібіци. Один член екіпажу загинув, ще 16 людей вижили, повідомили екстрені служби Балеарських островів.

Про це пишуть Euronews.

Сигнал про аварію надійшов близько 1:20 ночі від капітана порту Ібіци. Судно зазнало пробоїни й пішло на дно за 25-30 морських миль на північ від острова.

Рятувальники евакуювали всіх 17 членів екіпажу. Шістьох доправили до аеропорту Ібіци, ще одного – до лікарні Can Misses, де він згодом помер.

Через ризик витоку пального влада активувала Національний план боротьби із забрудненням моря на другому рівні. Наразі фахівці оцінюють можливі наслідки для довкілля та вирішують, чи потрібні додаткові заходи.