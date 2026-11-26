Причину вибуху поки не вказали.

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У четвер на великому нафтовому об'єкті в столиці Таїланду стався вибух, і мешканцям навколишнього району наказали евакуюватися.

Як пише АР, про це повідомила влада.

Про постраждалих наразі не повідомляють.

Корпорація Bangchak, якій належить нафтопереробний завод та сховище, заявила, що ситуацію взято під контроль. Вона порадила мешканцям поблизу евакуюватися. Причину вибуху поки не повідомляють.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно густий чорний дим, що піднімається з місця події у східному районі Бангкока.

Нафтопереробний завод Bangchak Corp. у Бангкоку, із заявленою потужністю 120 000 барелів на день, є п'ятим за величиною в Таїланді та єдиним, розташований у міській місцевості.