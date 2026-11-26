“Nvidia” наказала своїм партнерам-виробникам припинити постачання серверів до чотирьох країн Південно-Східної Азії, пише Financial Times.

Зазначається, що такі партнери-виробники, як “Dell” та “Supermicro”, які встановлюють її чипи “Nvidia” в сервери, повідомили покупцям у Малайзії, Сінгапурі, Таїланді та Індонезії, що компанія не дозволить відправляти їхні замовлення.

Невідомо, чи заборона є тимчасовою. Зараз США посилюють експортний контроль, щоб запобігти доступу Китаю до обчислювальної потужності штучного інтелекту.

Реклама

Вище згадані країни стали улюбленими напрямками для китайських розробників штучного інтелекту, які прагнуть отримати доступ до найсучасніших чипів “Nvidia”, експорт яких обмежений Вашингтоном.

Цей регіон є прибутковим для “Nvidia”. Згідно з звітністю компанії, виробник чипів отримав 104 мільярди доларів доходу через свою дочірню компанію в Сінгапурі у 2025 році, що на 72% більше, ніж роком раніше. “Nvidia” також проводить частину свого доходу від діяльності на Тайвані та в Китаї через цей сінгапурський підрозділ.

Багато китайських груп обходять експортний контроль США, орендуючи доступ через постачальників хмарних обчислень, які купують сервери з чипами “Nvidia”.

Міністерство торгівлі США минулого тижня запровадило нові правила, спрямовані на припинення цієї практики. Ці заходи були вжиті після того, як Дженсена Хуанга ненадовго усунули з посади головного виконавчого директора “Nvidia” після інформації про позашлюбні зв'язки, зокрема з жінкою, пов'язаною з постачальником хмарних послуг, який здавав доступ в оренду китайським компаніям і щодо якого ведеться розслідування за ймовірну причетність до контрабанди.

Ці викриття ускладнили позицію Хуанга про те, що США повинні продовжувати продавати чіпи “Nvidia” китайським компаніям, щоб збільшити їхню залежність від американських технологій.