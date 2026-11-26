Це підтвердили незалежні експерти, які проаналізували дані GPS і звірили їх із записами бортового реєстратора польоту

Німецька компанія Quantum Systems встановила світовий рекорд швидкості польоту безпілотника з електричним живленням від акумуляторів. Її дрон Apex Recordhunter розвинув швидкість 727 км/год під час двостороннього польоту на дистанції 100 метрів. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Apex Recordhunter створив підрозділ N3XT компанії Quantum Systems, який займається експериментальними технологіями та інженерними розробками. Отримані під час проєкту напрацювання вже використали для розвитку системи протидії безпілотникам Skyron. Надалі їх планують застосовувати під час розробки високошвидкісних перехоплювачів, зокрема для вдосконалення рушійних систем, управління енергією та інтеграції компонентів.

До створення апарата також долучилися технологічні партнери EOS, Liebherr, Mejzlik і Hargrave Technologies. EOS поставила компоненти, виготовлені методом адитивного виробництва, Liebherr розробила та виготовила акумулятор. Компанія Mejzlik розробила пропелери, а Hargrave Technologies — електронні регулятори швидкості.

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За словами співзасновника та співгенерального директора Quantum Systems Флоріана Зайбеля, одним із завдань розробки є пошук рішень для перехоплення швидкісних повітряних цілей, зокрема російських реактивних БпЛА «Герань-4» і «Герань-5».

Попередню спробу встановлення рекорду команда N3XT провела під час навчань Forward Edge 26 у жовтні 2026 року. Тоді Apex Recordhunter розвинув швидкість 777 км/год під час польоту в одному напрямку, а його пікова швидкість сягнула 795 км/год. Однак офіційний двосторонній рекорд становить 727 км/год.

Перед цим компанія проводила ще один етап тестувань в червні 2026 року. Тоді Apex Recordhunter розігнали до 699 км/год у горизонтальному польоті.

Quantum Systems також співпрацює з українськими виробниками безпілотників. У квітні 2024 року Quantum Systems офіційно відкрила в Україні виробниче підприємство з виготовлення дронів. У 2025 році Quantum Systems уклала стратегічне партнерство з українською оборонно-технологічною компанією Frontline Robotics та придбала 10% її акцій.

Наприкінці 2025 року компанії створили спільне підприємство Quantum Frontline Industries у межах ініціативи Build with Ukraine. Підприємство організувало виробництво українських безпілотників «Лінза» та «Зум» у Німеччині. Quantum Systems забезпечує виробничу інфраструктуру й операційні процеси, а Frontline Robotics надає ліцензовані розробки, навчає персонал і супроводжує життєвий цикл продукції. Вироблені дрони призначені для Сил оборони України.