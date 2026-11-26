Політикиня, яка лідирує в опитуваннях щодо президентських виборів у Франції, погрожує скоротити удвічі чистий внесок країни до бюджету ЄС і припинити фінансування України.

Париж та Берлін прагнуть захистити наступний семирічний бюджет Євросоюзу у разі, якщо ультраправа Марін Ле Пен переможе на президентських виборах у Франції, пише Financial Times.

Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях, заявила, що скоротить удвічі чистий внесок країни до бюджету ЄС і припинить фінансування України.

За словами наближеної до неї особи, вона також дала зрозуміти, що може відмовитися ратифікувати бюджетну угоду ЄС.

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Відомо, що французький уряд вимагає виділити 35 мільярдів євро додаткових субсидій для сільського господарства в бюджеті ЄС, починаючи з 2028 року. Ця вимога має на меті максимізувати вигоду для Франції, а також ускладнити для Ле Пен можливість переглянути чи скасувати угоду в разі її перемоги на виборах.

Німеччина, зі свого боку, прагне закріпити майбутнє фінансування України в бюджетному законодавстві ЄС, аби гарантувати, що будь-яка додаткова підтримка Києва не буде заблокована вето з боку Франції чи будь-якої іншої держави-члена. За словами одного з посадовців, мета цієї німецької вимоги – зробити підтримку України “захищеною від Ле Пен”.

FT підкреслює, що здатність Ле Пен реалізувати свої погрози щодо бюджету ЄС може частково залежати від того, чи отримає “Національне об’єднання” парламентську більшість, проте сама лише наявність такої погрози викликає занепокоєння в інших столицях блоку.

Лідери ЄС, які зустрічаються в Брюсселі 26 і 27 листопада, проведуть перше обговорення бюджетних пропозицій. Посадовці прагнуть досягти домовленості до кінця року.

Після того як лідери узгодять бюджет, держави-члени розпочнуть переговори з Європейським парламентом, який має дати згоду на цю угоду та ухвалити низку законодавчих актів. Лише після цього країни ЄС зможуть розпочати процес ратифікації, який у багатьох державах, зокрема у Франції, передбачає голосування в парламенті.

Наприкінці лютого парламент Франції йде на канікули, тож малоймовірно, що процес завершиться вчасно для проведення ратифікації до квітневих президентських виборів.

Скільки передбачає бюджетний план ЄС і скільки виділяють для України?

Бюджетний план Євросоюзу передбачає виділення Україні 100 млрд євро протягом семи років, а окремо лідери мають погодити нову позику на 45 млрд євро. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погрожував заблокувати бюджетну угоду, якщо всі країни ЄС без винятку не візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну. Водночас Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина виступають проти використання коштів для військової допомоги Києву.

Початкова пропозиція Європейської комісії щодо 7-річного бюджету ЄС на 2028-2034 роки становила 1,985 трильйона євро, повідомляють Euronews. Проте 21 листопада президент Євроради Антоніу Кошта запропонував скоротити його на 204 мільярда євро і представив оновлений компромісний проєкт на суму 1,781 трильйона євро.

Кошта, серед іншого, він пропонує запровадити податок для великих технологічних компаній, щоб зменшити фінансовий тягар для держав-членів.