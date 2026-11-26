Інші криптовалюти, зокрема Ethereum та XRP, також зросли в ціні.

У четвер біткоїн подорожчав вище позначки $60 000. Ризикові активи зростали слідом за відновленням технологічних акцій.

Як пише Bloomberg, це сприяло підвищенню вартості криптовалют на початку періоду низької торговельної активності через святкові дні.

Під час азійської торговельної сесії найбільша криптовалюта світу подорожчала на 2,2%. На початку ранкових торгів у Нью-Йорку біткоїн коштував близько $60 400. Інші криптовалюти, зокрема Ethereum та XRP, також зросли в ціні.

Реклама

Упродовж цього місяця біткоїн втратив понад п'яту частину своєї вартості, і це може стати найбільшим місячним падінням криптовалюти з часів обвалу крипторинку понад чотири роки тому.

Криптовалютний сектор не може відновити довіру інвесторів на тлі низки гучних хакерських атак, посилення макроекономічного тиску та невизначеності щодо регулювання після проміжних виборів до Конгресу США.

У середу американські біржові фонди (ETF), які відстежують ціну біткоїна, зафіксували відтік коштів на $453 млн. У результаті сукупний відтік коштів із цих фондів за останній місяць перевищив $5 млрд.

Ці інвестиційні продукти з великим розголосом запустили в січні 2024 року, однак їхні результати погіршилися через зниження попиту на базовий актив.