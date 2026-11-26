Кілька років тому в Росії почалися масові затримання військових посадовців за підозрою в хабарництві після звільнення Шойгу з посади міністра оборони.

У Росії заарештували заступника головнокомандувача Військово-космічними силами (ВКС) з озброєння генерал-полковника Юрія Грєхова. Рішення ухвалив 235-й гарнізонний військовий суд Москви, пише «Коммерсант» з посиланням на базу суду.

Клопотання про арешт спрямувало головне військове слідче управління Слідкому Росії. За інформацією джерел російських журналістів, Грєхова підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

64-річний Грєхов з 2007 до 2009 року був в.о. голови штабу – заступником дивізії ППО Командування спеціального призначення. В 2013 році був призначений першим заступником командувача військами ППО і ПРО. За два роки він отримав аналогічну посаду в Повітряно-космічних силах, а в 2021 році став заступником головкома ВКС, пише Meduza.

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Юрій Грєхов входить до списку окупантів з сайту «Книга палачей». Він брав безпосередню участь в воєнному вторгненні до України.

За період повномасштабної війни проти України в Росії арештували вже кількох генералів та інших військових посадовців. Хвиля арештів почалася на тлі звільнення Серґєя Шойгу з поста міністра оборони.

Спершу в корупції запідозрили заступника міністра оборони Тімура Іванова і начальника головного управління кадрів МО Юрія Кузнєцова. Засудили його до 13 років колонії загального режиму і штрафу в 100 млн рублів. Кузнєцов отримав 12 років колонії і понад 125 млн рублів штрафу.

Після цього арештували екскомандувача 58-ї армії Івана Попова. Він отримав 5 років позбавлення волі і штраф та позбавлення військового звання. Також арештували Вадима Шамаріна, заступника начальника Генштабу Росії. Його звинуватили в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Засудили до семи років колонії суворого режиму.