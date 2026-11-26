Сьогодні, 26 листопада, Київрада має розглянути зміни до бюджету столиці на 2026 рік, а також присвоєння звання "Почесний громадянин".
Як пише мер міста Віталій Кличко, крім цього планують розглянути зміни до Програми соціально-економічного розвитку Києва.
"Також ми повинні ухвалити зміни до Програми Цивільного захисту столиці. На цей рік та два наступних. У них передбачені й кошти райдержадміністраціям міста на встановлення мобільних укриттів", - написав очільник Києва.
Запланований і розгляд земельних питань, які давно потребують вирішення.
Також Київрада має сьогодні розглянути питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» семи людям. Двом із них - посмертно.
Вперше присвоять відзнаку «Почесний захисник міста Києва», яку запровадили нещодавно, пʼятьом захисникам столиці. Двом із них - теж посмертно.
- На початку жовтня бюджет столиці вже переглядали. Тоді йшлося про збільшення суми виділених грошей на Сили оборони та на виплати мобілізованим, а також про підняття виплати медикам, і запровадження нової одноразової допомоги цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих.