Також розглянуть зміни до Програми соціально-економічного розвитку Києва.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 26 листопада, Київрада має розглянути зміни до бюджету столиці на 2026 рік, а також присвоєння звання "Почесний громадянин".

Як пише мер міста Віталій Кличко, крім цього планують розглянути зміни до Програми соціально-економічного розвитку Києва.

"Також ми повинні ухвалити зміни до Програми Цивільного захисту столиці. На цей рік та два наступних. У них передбачені й кошти райдержадміністраціям міста на встановлення мобільних укриттів", - написав очільник Києва.

Запланований і розгляд земельних питань, які давно потребують вирішення.

Також Київрада має сьогодні розглянути питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» семи людям. Двом із них - посмертно.

Вперше присвоять відзнаку «Почесний захисник міста Києва», яку запровадили нещодавно, пʼятьом захисникам столиці. Двом із них - теж посмертно.