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З 27 листопада міський застосунок "Київ Цифровий" працюватиме з новою платіжною системою. Про це повідомили в КМДА.

Щоб безперешкодно оплачувати транспортні послуги та купувати квитки, користувачам рекомендують заздалегідь оновити його до останньої версії.

Після оновлення в застосунку зникне окремий розділ "Картки". Через це оплатити послуги збереженою банківською карткою більше не вдасться.

Розрахуватися можна буде, ввівши реквізити картки, або через Apple Pay і Google Pay. У КМДА зазначили, що платіжні дані шифрують і захищають відповідно до міжнародного стандарту PCI DSS.