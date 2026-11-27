Дрон призначений для боротьби з реактивними БпЛА та може запускатися з літаків, морських безпілотників або із землі

Дрон-перехоплювач MAC Dead Fly 450 української компанії MAC HUB отримав кодифікацію міністерства оборони. Про це компанія повідомила у соцмережах.

За даними виробника, MAC Dead Fly 450 оснащений електричною силовою установкою та злітає вертикально. Його заявлена максимальна швидкість становить 450 км/год, крейсерська — 200 км/год, а мінімальна — 140 км/год. Безпілотник може виконувати польоти на висоті до 5000 метрів, тоді як робочий діапазон висот становить від 500 до 4000 метрів, зазначили у компанії.

Максимальна злітна маса апарата — 5,5 кг, а маса корисного навантаження — 500 г. Для спостереження за цілями він використовує курсову FPV-камеру вдень та аналогову тепловізійну камеру вночі. Заявлена виробником дальність виявлення типових цілей становить до 500 метрів.

Перехоплювач має програмне забезпечення для виявлення, розпізнавання та супроводу цілей, а також наведення на них. Водночас усі етапи місії відбуваються під контролем оператора. Передбачено два режими керування: ручний і ручний із функцією автозахоплення цілі.

Також у дрона передбачено електронний та механічний захист від неконтрольованого спрацювання бойової частини. Безпілотник також обладнаний системою контролю її модуля, а тип бойової частини можна змінювати залежно від вимог замовника.

За інформацією MAC HUB, розгортання або згортання безпілотної системи займає до 15 хвилин, а підготовка до запуску наступного апарата — до 10 хвилин.