Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міноборони оновлює вимоги до пального для війська відповідно до стандартів НАТО.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Україна експлуатує дедалі більше сучасного озброєння та військової техніки. Це вимагає перегляду вимог до пально-мастильних матеріалів, частина з яких була розроблена ще до 1992 року", - повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік..

Створена Міноборони робоча група опрацює близько 100 стандартів, які стосуються пального, мастил, спеціальних рідин, спиртів і компонентів ракетного палива. Нові вимоги мають відповідати європейській практиці, стандартам НАТО та країн-партнерів.

Зазначається, що оновлення стандартів дозволить розширити можливості закупівель на зовнішніх ринках, удосконалити контроль якості та врахувати технічні вимоги до експлуатації західного озброєння.