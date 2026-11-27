Кілька туристів заїхали на територію 16-метрової скелі "Чортів камінь".

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На Львівщині туристи заїхали квадроциклами на територію унікальної геологічної пам’ятки. Їх розшукують правоохоронці.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Інцидент стався 26 листопада. Правоохоронці виявили відео, на якому кілька туристів заїхали квадроциклами на територію 16-метрової скелі «Чортів камінь» у селищі Підкамінь Золочівського району.

Скеля у Підкамені є залишком древнього бар’єрного рифу, який утворився багато мільйонів років тому та має статус геологічної пам’ятки природи.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до правопорушення, для притягнення їх до відповідальності. Вирішується питання правової кваліфікації події.