"Нещодавні рішення деяких міжнародних спортивних організацій повернути Росію до міжнародного спорту разюче й цинічно контрастують із реальністю, з якою стикаються українські спортсмени".

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив російські удари по спортивному комплексу “Локомотив” та Харківському авіаційному інституту, повідомили у міністерстві.

Російські атаки на Харків пошкодили спортивний комплекс “Локомотив” та Харківський авіаційний інститут. Унаслідок атак п’ятеро людей дістали поранення.

У цих установах свій професійний шлях розпочали покоління українських інженерів і спортсменів, які зробили вагомий внесок у досягнення України в науці, технологіях і міжнародному спорті.

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“Кожна така атака демонструє, наскільки багато поставлено на карту в цій війні. Ми захищаємо спроможність нашої країни навчати, впроваджувати інновації, розвиватися та надавати молодим поколінням можливості для реалізації свого потенціалу”, – зазначив Сибіга.

Фото: Комітет молоді і спорту ВРУ Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи

Міністр підкреслив, що нещодавні рішення деяких міжнародних спортивних організацій повернути Росію до міжнародного спорту разюче й цинічно контрастують із реальністю, з якою стикаються українські спортсмени.

“Росія руйнує місця їхніх тренувань, перериває їхні спортивні кар’єри та позбавляє їх можливостей, які ці організації тепер відновлюють для російських спортсменів”, – наголосив глава МЗС.

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Міністр підкреслив, що єдиною принциповою реакцією міжнародних спортивних організацій має бути недопущення Росії до міжнародних змагань і скасування будь-яких рішень, що дозволяють її повернення.