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За минулу добу втрати російської армії в живій силі склали 2262 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Також знешкоджено два танки, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1315 безпілотних літальних апаратів, 658 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили вже 1648161 солдатів, 5278 крилаті ракети, 4951 одиниць спеціальної техніки, 1772 засоби ППО, 180 752 одиниць автомобільної техніки, 52858 артсистем, 26003 бойових броньованих машин, 2 підводні човни, 36 кораблів, 356 гелікоптерів, 456 літаків, 3243 НЗРК.