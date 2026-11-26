Інформації про постраждалих немає.

Під ударом опинився об’єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа у виробничій будівлі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies