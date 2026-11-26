Ввечері, 26 листопада, війська РФ атакували інфраструктуру Запоріжжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Під ударом опинився об’єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа у виробничій будівлі.
Інформації про постраждалих немає.
Що відомо про обстріл Запоріжжя 26 листопада:
- Російська армія вранці 26 листопада вдарила про Шевченківському району Запоріжжя. Попередньо постраждала одна людина
- Близько обіду ворог атакував FPV-дронами Космічний район міста. Троє людей постраждали.
- У Дніпровському районі загинула людина, ще четверо були поранені.