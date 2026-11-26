Командиру 3-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадному генералу Андрію Білецькому присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва".
Про це повідомила Київська міська рада.
Рішення було прийняте сьогодні, 26 листопада, на пленарному засіданні V сесії міськради IX скликання більшістю депутатів.
Як зазначив депутат Віктор Домагальський, Білецький у найкритичніший для столиці час - у перші години широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року - став одним із головних ініціаторів створення розгалуженої мережі добровольчих загонів у Києві.
"Під його керівництвом були сформовані підрозділи, які стали на захист безпосередніх підступів до міста, стримували ворога на ключових напрямках. Під керівництвом Андрія Білецького у найкоротші терміни було сформовано загони територіальної оборони, які стали основою для Сил спеціальних операцій «Азов» Київ. До лав оборонців столиці за лічені дні вступили мотивовані кияни – ветерани війни, добровольці та цивільні громадяни. Сформовані під його командуванням підрозділи виконували найскладніші бойові завдання на ключових напрямках наступу ворога. Зокрема, на Бучанському та Ірпінському напрямках вони тримали оборону у правобережній частині Київщини, а на Броварському та Бориспільському напрямках брали участь у розгромі ворожих танкових колон у районі населених пунктів Скибин, Велика Димерка і Зоря", – наголосив Домагальський.
Читайте такожРеформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
- Андрій Білецький народився у 1979 році. Він військовий, громадський і політичний діяч, командир 3-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал, народний депутат України VIII скликання.
- У 2014 році він став на захист України, заснував і очолив добровольчий батальйон "Азов", який брав участь у звільненні Маріуполя та проведенні інших операцій на сході України.
- У 2014-2019 роках як народний депутат України представляв інтереси територіальної громади Києва, зокрема - в питаннях соціального захисту киян – учасників АТО та ООС, підтримки ветеранських організацій і реалізації культурно-просвітницьких проєктів.
- Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. А 24 серпня 2026 року Білецькому присвоєно звання Героя України.