Командиру 3-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадному генералу Андрію Білецькому присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва".

Про це повідомила Київська міська рада.

Рішення було прийняте сьогодні, 26 листопада, на пленарному засіданні V сесії міськради IX скликання більшістю депутатів.

Як зазначив депутат Віктор Домагальський, Білецький у найкритичніший для столиці час - у перші години широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року - став одним із головних ініціаторів створення розгалуженої мережі добровольчих загонів у Києві.

"Під його керівництвом були сформовані підрозділи, які стали на захист безпосередніх підступів до міста, стримували ворога на ключових напрямках. Під керівництвом Андрія Білецького у найкоротші терміни було сформовано загони територіальної оборони, які стали основою для Сил спеціальних операцій «Азов» Київ. До лав оборонців столиці за лічені дні вступили мотивовані кияни – ветерани війни, добровольці та цивільні громадяни. Сформовані під його командуванням підрозділи виконували найскладніші бойові завдання на ключових напрямках наступу ворога. Зокрема, на Бучанському та Ірпінському напрямках вони тримали оборону у правобережній частині Київщини, а на Броварському та Бориспільському напрямках брали участь у розгромі ворожих танкових колон у районі населених пунктів Скибин, Велика Димерка і Зоря", – наголосив Домагальський.

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