19 і 20 листопада Україна передала Німеччині та Туреччині двох іноземців, які перебували в міжнародному розшуку.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

До Німеччини екстрадували чоловіка, який, за даними німецьких правоохоронців, діяв у складі злочинного угруповання і разом зі спільниками ошукав потерпілих на понад 2 млн грн. Українські правоохоронці затримали його в серпні 2026 року на Київщині. Раніше чоловіка вже затримували в Україні наприкінці 2019 року, проте тоді видача не відбулася.

До Туреччини повернули 44-річного громадянина цієї країни, якому за 18 обвинувальними вироками призначили загалом майже 65 років позбавлення волі. Упродовж 2015–2021 років він шахрайством забирав кошти громадян, незаконно використовував чужі банківські картки і проводив фінансові операції без згоди власників рахунків. Від його дій постраждали щонайменше 20 людей. У червні цього року правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався виїхати з України через пункт пропуску «Мамалига».

Київська і Чернівецька обласні прокуратури провели екстрадиційні перевірки, після чого Офіс Генпрокурора і Міністерство юстиції відповідно ухвалили рішення про видачу обох іноземців.