Загалом у ЗСУ служать 238 працівників компанії. За ними зберігається посадові оклади і надаєтся необхідна допомога.

50 працівників НЕК "Укренерго" повернулися до роботи після служби у Силах оборони. Ще 43 ветерани долучилися до команди компанії.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії наголосили, що підтримка військовослужбовців та створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя і професійної діяльності є одним із важливих напрямів кадрової політики.

Наразі у лавах Сил оборони служать 238 працівників Укренерго. На період військової служби компанія зберігає за ними посадові оклади, надає матеріальну допомогу під час мобілізації та після шести місяців служби. Також за зверненнями військовослужбовців компанія допомагає з придбанням необхідного спорядження.

Окрему увагу приділяють поверненню до роботи ветеранів.

"Для нас важливо, щоб колеги відчували підтримку компанії на кожному етапі — від мобілізації до повернення на роботу. Але до цього повернення мають бути готові й ми: компанія, керівники, колективи. Адже успішна адаптація ветеранів залежить не лише від соціальних гарантій чи умов праці, а й від взаєморозуміння, поваги до їхнього досвіду та готовності колег підтримати. Наше завдання — створити середовище, в якому кожен ветеран зможе комфортно повернутися до професійного життя та реалізувати свій потенціал", - зазначив в. о. директора з управління персоналом Єгор Коваленко.