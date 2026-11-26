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У 2026 році Україна отримала рекордний обсяг енергетичної гуманітарної допомоги від початку повномасштабної війни.

Як йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля, цього року в Україну вже надійшло майже 9 тисяч тонн гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Це найбільший річний обсяг надходжень за весь час роботи енергетичних хабів Міненерго.

З березня 2022 року в Україну надійшло 2759 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 35 388,2 т. Допомогу надали партнери з 40 країн.

Ефективність роботи хабів забезпечує платформа AidEnergy, на якій працюють 464 міжнародних партнери і донори та 769 набувачів допомоги в Україні.

Через AidEnergy зареєстровано й розподілено понад 1,75 млн одиниць різного обладнання та понад 50,8 тис. км кабельної продукції. Загалом набувачі з 2022 року отримали понад 32 468 тонни обладнання.