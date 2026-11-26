Президент зазначив, що Україна пам'ятатиме внесок В’ячеслава Брюховецького у відродження Києво-Могилянської академії, розвиток держави та виховання молоді.

Володимир Зеленський вручив орден Своболи Ларисі Брюховецькій - дружині почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні вручив орден Свободи Ларисі Брюховецькій – дружині В’ячеслава Брюховецького. З ним вчора тисячі українців попрощалися біля головного корпусу Києво-Могилянської академії. Завжди шануватимемо, як багато він зробив для відродження Могилянки, для розвитку України і виховання ціннісних поколінь української молоді. Памʼятаємо його незмінно сміливу й активну громадянську позицію. Дякуємо всім, хто працює заради України як заради самого себе. Слава Україні!", - зазначив Зеленський.

Фото: Офіс президента

Як повідомлялося, 12 листопада на 79 році життя помер літературознавець, педагог, журналіст, один із засновників Народного Руху України, учасник ініціативної групи “Першого грудня” та перший і почесний президент Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький.