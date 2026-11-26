Найбільше боїв на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 26 листопада на фронті відбулося 124 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 138 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4440 дронів-камікадзе та здійснив 1388 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти провели одну штурмову дію та завдали двох авіаударів, скинувши чотири КАБ, та здійснили 36 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік Бочкового, Василівки та Захарівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував в бік Куп’янська. Бій триває.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Торського та Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Миколаївка та Ямпіль.

На Краматорському напрямку противник проводив одну штурмову дію в районі населеного пункту Стінки. Атака ще триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Грузького, Кучерового Яру та Вільного. Дві атаки іще тривають.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Чернігівка, Шевченко, Новофедорівка, Гуліве та Сергіївка. Чотири з цих спроб іще тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 44 окупантів, 16 - поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ, 17 спеціальних засобів, чотири пункти управління БпЛА, склад ПММ та 28 укриттів противника. Пошкоджено 18 одиниць автомобільної техніки, дві гармати, два засоби РЕБ, три спеціальні засоби, десять пунктів управління БпЛА та 145 укриттів противника. Знищено або подавлено 244 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Гірке та Чарівне. Триває бій.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.