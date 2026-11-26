Ввечері, 26 листопада Румунія піднімала винищувачі через повітряну неподалік кордону з Україною.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.
Румунські радари виявили ціль на схід від українського міста Валькове.
Два іспанські винищувачі F-18, які перебували в повітрі для тренувального польоту, одразу відправили для моніторингу ситуації.
Мешканцям північної частини округу Тулча о 18.52 розіслали повідомлення про повітряну небезпеку. Тривога припинилася о 19:11. Перетину повітряного простору Румунії не зафіксували.
- 24 листопада Румунія двічі піднімала винищувачі після виявлення повітряних цілей поблизу кордону з Україною. В обох випадках цілі перебували в українському повітряному просторі, порушень повітряного простору Румунії не зафіксували.