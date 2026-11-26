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Ввечері, 26 листопада Румунія піднімала винищувачі через повітряну неподалік кордону з Україною.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Румунські радари виявили ціль на схід від українського міста Валькове.

Два іспанські винищувачі F-18, які перебували в повітрі для тренувального польоту, одразу відправили для моніторингу ситуації.

Мешканцям північної частини округу Тулча о 18.52 розіслали повідомлення про повітряну небезпеку. Тривога припинилася о 19:11. Перетину повітряного простору Румунії не зафіксували.