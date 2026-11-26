Президент США також висловив сподівання, що Росія та Україна зможуть швидко укласти "мирну угоду".

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів з очільником Кремля Владіміром Путіним у Китаї закликав його припинити військову агресію на території Європи, аби Росія та Україна могли швидше укласти мирну угоду.

Про це Трамп написав у четвер у соцмережі Truth Social.

"Під час моїх розмов у Китаї з президентом Росії я приділив багато часу обговоренню того, що хотів би бачити від Путіна припинення всієї військової агресії на території Європи, сподіваючись, що Росія та Україна зможуть швидко укласти угоду", – написав американський лідер.

Трамп висловив переконання, що "така можливість цілком реальна", наголосивши на масштабах людських втрат через війну.

"Щомісяця гинуть тисячі людей — це суцільна кривава бійня, і досягнення такої домовленості стало би великою даниною всім", – вказав він.

Трамп зазначив, що в середу зустрічався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та поінформував його про свої переговори з Путіним. Як йдеться у спільній заяві, політики закликали Росію утриматися від розширення війни. Вони також говорили про важливість подальшого збільшення оборонних витрат та інвестицій у промисловість як у Сполучених Штатах, так і в країнах НАТО.