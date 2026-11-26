Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів з очільником Кремля Владіміром Путіним у Китаї закликав його припинити військову агресію на території Європи, аби Росія та Україна могли швидше укласти мирну угоду.
Про це Трамп написав у четвер у соцмережі Truth Social.
"Під час моїх розмов у Китаї з президентом Росії я приділив багато часу обговоренню того, що хотів би бачити від Путіна припинення всієї військової агресії на території Європи, сподіваючись, що Росія та Україна зможуть швидко укласти угоду", – написав американський лідер.
Трамп висловив переконання, що "така можливість цілком реальна", наголосивши на масштабах людських втрат через війну.
"Щомісяця гинуть тисячі людей — це суцільна кривава бійня, і досягнення такої домовленості стало би великою даниною всім", – вказав він.
Трамп зазначив, що в середу зустрічався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та поінформував його про свої переговори з Путіним. Як йдеться у спільній заяві, політики закликали Росію утриматися від розширення війни. Вони також говорили про важливість подальшого збільшення оборонних витрат та інвестицій у промисловість як у Сполучених Штатах, так і в країнах НАТО.
- Раніше Трамп розсміявся у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про прагнення американських посланців укласти угоду про завершення війни Росії проти України до січня. Він заявив, що "хотів би врегулювати конфлікт якомога швидше", однак зазначив, що "не встановлював для себе жодних термінів".