Адміністрація президента США Донадьда Трампа застерегла лідерів Євросоюзу від запровадження податків для великих технологічних компаній (Big Tech), пише Politico.
“Ми виступаємо проти пропозиції ЄС щодо запровадження загальноєвропейського цифрового збору – так само, як ми виступали (і продовжуємо виступати) проти інших податків на цифрові послуги, що дискримінують американські компанії та водночас завдають шкоди споживачам”, – заявили виданню у Державному департаментів Сполучених Штатів.
У суботу голова Європейської ради Антоніу Кошта запропонував відновити переговори щодо європейського цифрового податку, щоб допомогти профінансувати довгостроковий бюджет ЄС обсягом 2 трильйони євро та досягти домовленості щодо його остаточного розміру.
Йдеться про компанії, чий глобальний оборот перевищує 750 мільйонів євро, з яких щонайменше 50 мільйонів припадає на Європу. Цей поріг охоплює такі американські технологічні гіганти, як Google, Meta та Amazon.
Сьогодні лідери ЄС зібралися в Брюсселі на дводенний позачерговий саміт, на ньому обговорюють фінансування наступного бюджету. Найважливішими питаннями порядку денного будуть: скільки коштів витратити і як зменшити навантаження на національні бюджети шляхом залучення нових надходжень через “власні ресурси”.
У 2018 році Європейська комісія запропонувала запровадити податок на цифрові послуги в масштабах усього ЄС, проте згодом відклала цю ініціативу, щоб дати час для досягнення глобальної угоди в рамках переговорів під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Франція, Австрія та Італія вирішили запровадити власні національні податки, що викликало погрози вжити заходів у відповідь з боку першої адміністрації Трампа.
Ідея запровадження загальноєвропейського податку знову набуває актуальності. Cеред її прихильників – Франція, Данія, Іспанія та Італія.
- Вчора стало відомо, шо Трамп ініціював запровадження нових мит проти 14 великих торговельних партнерів, зокрема Китаю, Японії та Євросоюзу. Адміністрація американського президента запропонувала нові максимальні ставки на рівні від 20% до 40% для боротьби з надлишковими промисловими потужностями в цих країнах та об'єднаннях.
- Водночас в Офісі торгового представника США заявили, що планують обмежити нові тарифи нижчими ставками, які сторони узгодили в межах чинних або майбутніх торговельних угод.