Йдеться про компанії, чий глобальний оборот перевищує 750 мільйонів євро, з яких щонайменше 50 мільйонів припадає на Європу. Цей поріг охоплює такі американські техногіганти, як Google, Meta та Amazon.

Адміністрація президента США Донадьда Трампа застерегла лідерів Євросоюзу від запровадження податків для великих технологічних компаній (Big Tech), пише Politico.

“Ми виступаємо проти пропозиції ЄС щодо запровадження загальноєвропейського цифрового збору – так само, як ми виступали (і продовжуємо виступати) проти інших податків на цифрові послуги, що дискримінують американські компанії та водночас завдають шкоди споживачам”, – заявили виданню у Державному департаментів Сполучених Штатів.

У суботу голова Європейської ради Антоніу Кошта запропонував відновити переговори щодо європейського цифрового податку, щоб допомогти профінансувати довгостроковий бюджет ЄС обсягом 2 трильйони євро та досягти домовленості щодо його остаточного розміру.

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Йдеться про компанії, чий глобальний оборот перевищує 750 мільйонів євро, з яких щонайменше 50 мільйонів припадає на Європу. Цей поріг охоплює такі американські технологічні гіганти, як Google, Meta та Amazon.

Сьогодні лідери ЄС зібралися в Брюсселі на дводенний позачерговий саміт, на ньому обговорюють фінансування наступного бюджету. Найважливішими питаннями порядку денного будуть: скільки коштів витратити і як зменшити навантаження на національні бюджети шляхом залучення нових надходжень через “власні ресурси”.

У 2018 році Європейська комісія запропонувала запровадити податок на цифрові послуги в масштабах усього ЄС, проте згодом відклала цю ініціативу, щоб дати час для досягнення глобальної угоди в рамках переговорів під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Франція, Австрія та Італія вирішили запровадити власні національні податки, що викликало погрози вжити заходів у відповідь з боку першої адміністрації Трампа.

Ідея запровадження загальноєвропейського податку знову набуває актуальності. Cеред її прихильників – Франція, Данія, Іспанія та Італія.