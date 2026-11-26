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Голова парламенту Сербії Александар Чупич призначив вибори президента країни на неділю, 27 грудня. Рішення він підписав 26 листопада опівдні. Воно набуде чинності після публікації в Офіційному віснику Сербії.

Про це пише N1.

Чупич закликав громадян прийти на виборчі дільниці, а політичних діячів і медіа – сприяти розвитку демократичних інституцій. Він висловив сподівання, що виборці обиратимуть між сильними кандидатами та їхніми програмами, а публічні дебати допоможуть забезпечити високу явку.

Вибори призначили за день до завершення встановленого законом строку. Вони відбудуться трохи більш ніж через місяць після дострокових парламентських виборів 25 жовтня, на яких переміг "Студентський список".

Що передувало?

Колишній президент Александар Вучич подав у відставку 27 вересня, щоб мати змогу балотуватися до парламенту. Нині обов’язки президента виконує саме Чупич.

Лідер "Студентського списку" Ілія Срданович заявив, що ім’я кандидата від політсили оголосять після призначення президентських виборів.