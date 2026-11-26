Прем’єр-міністр Сегій Корецький запросив Канаду долучитися внесками до Фонду страхування воєнних ризиків.
За словами глави уряду, українська сторона розраховує, що Канада збільшить пакет пільгових кредитів Експортного агентства EDC і відкриє для України FinDev Canada, канадську державну інституцію фінансування розвитку, яка інвестує в приватний бізнес.
«Щоб наростити товарообіг між нашими країнами, запропонував запустити регулярний міністерський економічний діалог і закликав Канаду приєднатися до «Промислового Рамштайну». Пріоритетні напрями співпраці – енергетика, оборонна співпраця і критичні мінерали», - додав прем’єр.
Корецький зазначив, що страхування і доступне фінансування дадуть канадському бізнесу інструменти, щоб розвивати проєкти в Україні.
- Напередодні глава уряду анонсував запуск Фонду страхування воєнних ризиків на січень наступного року. Це станеться на конференції URC (Ukraine Recovery Conference), що відбудеться в Талліні.
- У дописі в Telegram після зустрічі з естонським міністром закордонних справ Маргусом Цахкною Корецький повідомив, що фонд дасть змогу захистити активи бізнесу. До нього планують залучити три мільярди доларів.