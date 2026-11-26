Зокрема, $415 млн залучили у вигляді позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) під гарантії уряду Японії.

До загального фонду державного бюджету України надійшло $450 млн у межах двох програм Світового банку — «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) та «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).

Про це ідеться на сайті українського Міністерства фінансів.

Із цієї суми $415 млн залучили у вигляді позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) під гарантії уряду Японії, а ще $35 млн — як кредит Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Обидві установи входять до Групи Світового банку.

За програмою SURGE Україна отримала $225 млн у межах другого додаткового фінансування загальним обсягом $584,25 млн. Ця програма діє з листопада 2024 року. Вона допомагає вдосконалити управління державними фінансами, покращити роботу з публічними інвестиціями та посилити спроможність державних і місцевих органів влади планувати й втілювати проєкти відновлення.

Ще $225 млн надійшло за програмою RISE, яка підтримує український приватний сектор і діє з 2024 року. Гроші виділили після того, як Світовий банк підтвердив виконання кількох ключових показників. Зокрема, 20 тисяч підприємців та підприємств отримали фінансування або послуги за оновленими державними програмами підтримки бізнесу, а через електронну систему єДозвіл українці подали 100 тисяч заяв для спрощення адміністративних процедур. Крім того, представники 500 компаній пройшли навчання щодо стандартів сталого розвитку та норм продукції, узгоджених із вимогами ЄС. Загалом RISE має розвивати малий та середній бізнес, покращувати цифрові державні послуги і розширювати доступ українських підприємств до міжнародних ринків.