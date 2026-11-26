Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Національне агентство з питань запобігання корупції за 10 місяців цього року виявило порушення в 758 із 764 перевірених декларацій посадових осіб.

Про це повідомили в НАЗК.

У 429 деклараціях виявлені ознаки недостовірних відомостей (ст. 366-2 Кримінального кодексу або ч. 4 ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення) на загальну суму понад 3,065 млрд гривень.

Реклама

Ще в 11 деклараціях встановлена наявність ознак необґрунтованості активів на понад 49 млн грн. У 12 деклараціях знайдені ознаки незаконного збагачення на понад 426 млн грн.

Серед них – декларації начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії, головної лікарки/депутатки Хмельницької обласної ради, судді Верховного Суду, колишнього начальника Самарівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, військоволужбовця Рівненського обласного ТЦК та СП.

"Ефективність проведених повних перевірок за 10 місяців цього року становить 60% від завершених перевірок із затвердженим результатом", - зазначили в НАЗК.

У жовтні агентство скерувало до компетентних органів 51 обґрунтований висновок: 38 – за статтею 366-2 ККУ (недостовірне декларування), два – за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення), 11 – за частиною 4 статті 172-6 КУпАП (недостовірне декларування).

Уповноважені особи НАЗК також склали чотири протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

Загалом від початку цього року до компетентних органів скерували 392 обґрунтовані висновки: 248 – за ст. 366-2 ККУ, десять – за ст. 368-5 ККУ, ще 134 – за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. За результатами розгляду цих висновків, органи досудового розслідування розпочали 184 кримінальні провадження. Матеріали ще 59 перевірок долучені до кримінальних справ, які вже були відкриті.

Нагадаємо, що станом на жовтень НАЗК виявило незадекларовані статки посадовців на понад мільярд гривень.