Зловмисника раніше неодноразово судили за майнові злочини, зокрема крадіжки; до того ж, він нещодавно звільнився з в'язниці.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією розшукали та затримали підозрюваного в убивстві в Харкові українського військовослужбовця на замовлення російських спецслужб.

За даними СБУ, злочин стався ввечері 22 листопада на території житлової забудови. Тоді від трьох вогнепальних поранень із пістолета Макарова у спину та потилицю на місці загинув майор ЗСУ, який перебував у Харкові у службовому відрядженні. За попередніми даними, військового заманили туди під приводом побачення з дівчиною.

Упродовж трьох діб харківські правоохоронці встановили особу нападника і затримали його на території Вінницької області. Ним виявився 23-річний безробітний житель Могилева-Подільського Вінницької області, якого раніше неодноразово судили за майнові злочини, зокрема крадіжки, і який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

За даними слідства, російські спецслужби завербували чоловіка восени цього року, коли він шукав легких заробітків у телеграм-каналах. За вбивство українського захисника йому пообіцяли $15 тис., проте жодних грошей він так і не отримав.

Для виконання замовлення чоловік спеціально приїхав до Харкова за два дні до злочину, орендував квартиру у вказаному куратором районі та провів розвідку біля місця майбутнього вбивства. Під час нападу він підтримував відеозв'язок із російським куратором, який координував його дії. Відразу після стрілянини кілер позбувся зброї, переодягнувся і поїхав із міста.

Зловмисник отримав підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання нападникові запобіжного заходу.